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Berardi (Aiom): "Creare una generazione che non si avvicini alla nicotina"

'La prima sigaretta si prova già intorno ai 15 anni'

Rossana Berardi - Adnkronos
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12 novembre 2026 | 14.52
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"La lotta al fumo deve riguardare anche i prodotti di nuova generazione, come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato, oggi ampiamente diffusi e facilmente accessibili. Sappiamo che l'età in cui si fuma la prima sigaretta, o si inizia a utilizzare prodotti derivati dalla nicotina, è intorno ai 15 anni. Dobbiamo quindi proporre un cambio di paradigma: creare una generazione senza fumo, che non si avvicini affatto a questa abitudine". Lo ha dichiarato Rossana Berardi, presidente eletta dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), intervenendo oggi a Roma all'evento 'Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa'.

Berardi ha richiamato l'esempio del Regno Unito, che dal 1° gennaio 2027 introdurrà il divieto di vendita di questi prodotti ai giovani nati dal 2009 in poi. "È una misura importante proprio nell'ottica di creare la prima generazione che non si avvicini a questo stile di vita, che incide enormemente sul rischio di sviluppare tumori, e non soltanto quelli polmonari. Il fumo può aumentare il rischio di diverse forme tumorali", ha sottolineato.

Nel corso dell'incontro è stato presentato il Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori, promosso da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. Il documento sarà trasmesso alla Commissione Sanità del Senato per favorirne una rapida approvazione.

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