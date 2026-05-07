Protesta dei collettivi Pussy Riot e Femen oggi, giovedì 7 maggio, contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale Arte di Venezia. Impossibilitati a raggiungere piazza San Marco, perché l'accesso è stato bloccato dalla polizia, i collettivi hanno indirizzato la protesta a Ca' Giustinian, sul Canal Grande, dove si trova la sede della Biennale di Venezia.

I manifestanti - un centinaio e in gran parte giovani donne - hanno gridato slogan come "No al sangue russo a Venezia" e "No a Putin a Venezia". La protesta si è fermata davanti all’ingresso della Biennale dove per dieci minuti sono stati scanditi slogan contro Putin e a favore dell’Ucraina. Prima di sciogliere il sit-in è stato lanciato un fumogeno rosa, il colore delle Pussy Riot, che per l'occasione hanno indossato un passamontagna rosa.