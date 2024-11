Blitz Extinction Rebellion al Viminale: scaricata una tonnellata di letame

''Scaricata una tonnellata di letame al ministero dell’Interno, mentre un centinaio di persone si sono accampate in tenda all’ingresso. Nell’ultimo giorno della Cop29, inizia l’occupazione di Extinction Rebellion di piazza del Viminale, per denunciare il contrasto tra l’idea di sicurezza promossa dal governo e la crescente insicurezza a cui i cittadini stessi sono esposti da un clima ormai fuori controllo. Questo ministero è uno dei promotori del nuovo #Ddlsicurezza che aumenta notevolmente le pene per chi protesta pacificamente''. Lo rendono noto su Facebook gli attivisti di Extintion Rebellion.

“Se il tema della sicurezza sta tanto a cuore al governo come sostiene, dovrebbe attuare misure concrete per affrontare la crisi ecoclimatica, invece di distrarre la popolazione criminalizzando chi dissente e chi vive ai margini" dichiarano le persone in tenda - aggiungono - In un momento storico in cui l’Italia intera, da nord a sud, sta pagando i pesantissimi danni di #alluvioni e #siccità, Extinction Rebellion torna oggi in piazza per ribadire che l’unica sicurezza che abbiamo oggi è questo clima di merda''.