Stop al traffico a Roma a causa del troppo smog. È quanto deciso dal Campidoglio per oggi, domenica 14 dicembre, in cui non sarà permessa la circolazione ai veicoli più inquinanti nell'area della cosiddetta Ztl Fascia Verde. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infatti firmato un'ordinanza specifica dopo che, secondo quanto segnalato dall'Arpa Lazio, i livelli di smog avevano superato i limiti nazionali.

Blocco del traffico domenica 14 dicembre

Il blocco del traffico a Roma nella giornata di oggi, domenica 14 dicembre riguarderà quindi le auto euro 3 benzina ed euro 4 diesel, così come ciclomotori e motoveicoli, che siano a tre o quattro ruote, alimentati a gasolio euro 2. Saranno inoltre interdetti alla circolazione anche autoveicoli alimentati a benzina euro 3 e a gasolio euro 4 per il trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

Il blocco sarà quindi imposto nelle fasce orarie comprese tra le 7.30 e 10.30 della mattina e tra le 17 e le 20 del pomeriggio di domenica 14 dicembre. Ulteriori limitazioni riguarderanno "l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle e il divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipo”, si legge nella nota diffusa dal Campidoglio.

La Ztl Fascia Verde: tutte le zone interdette al traffico

Il traffico a Roma, domenica 14 dicembre, sarà interdetto nella cosiddetta 'Ztl Fascia Verde', confine utilizzato per delimitare il perimetro delle domeniche ecologiche in cui non sarà possibile la circolazione per i mezzi di locomozione più inquinanti. Ecco tutte le vie interdette al traffico:

circonvallazione Aurelia

circonvallazione Cornelia

via Domenico Tardini

via della Pineta Sacchetti

via Vittorio Montiglio

via Luigi Arbib Pascucci

via Trionfale largo Cervinia

via Igea piazza Walter Rossi

via della Camilluccia

piazza dei Giuochi Delfici

via Cassia

via Vilfredo Pareto

largo Pasquale Saraceno

via Giovanni Fabbroni

via Flaminia Nuova

via dei Due Ponti via Flaminia

via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)

via Flaminia

via Flaminia Nuova

via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)

via Flaminia Nuova via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)

via Flaminia

via Flaminia (rampa laterale Barendson)

via Flaminia Grande Raccordo Anulare Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)

Salita di Castel Giubileo

via Grottazzolina

via di Castel Giubileo

via Bolognola

via Salaria

via Salaria (rampa laterale di ritorno) via Salaria via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)

via Salarla Ponte Salario

via dei Prati Fiscali

piazza Pier Carlo Talenti

via Ugo Ojetti

via Arturo Graf

viale Kant

viale Egidio Galbani