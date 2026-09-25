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Lettera con minacce recapitata in Comune: "Bonaccini e Lepore condannati a morte"

La missiva minatoria rivolta all'ex presidente della Regione Emilia-Romagna e al sindaco del capoluogo emiliano. Schlein: "Fatto gravissimo e inaccettabile"

Matteo Lepore e Stefano Bonaccini - (Facebook)
Matteo Lepore e Stefano Bonaccini - (Facebook)
25 settembre 2026 | 11.48
Cristina Livoli
LETTURA: 2 minuti

"Stefano Bonaccini e Matteo Lepore sono condannati a morte". È il contenuto di una lettera recapitata al Comune di Bologna, contenente minacce rivolte all'ex presidente della Regione Emilia-Romagna e al sindaco del capoluogo emiliano. Come riporta Il Resto del Carlino, la scoperta è stata fatta ieri mattina, quando una dipendente dell'ufficio postale del Comune ha ritirato la corrispondenza arrivata a Palazzo d'Accursio.

La lettera, scritta a mano, riporta la frase "Stefano Bonaccini e Matteo Lepore sono condannati a morte" in caratteri cubitali e senza alcuna firma. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di risalire all'autore della missiva. Sotto esame anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel tentativo di ricostruire gli ultimi movimenti e identificare il responsabile. Al momento non è esclusa alcuna pista.

“La lettera di minacce recapitata a Stefano Bonaccini e Matteo Lepore è gravissima e inaccettabile. A entrambi va tutta la mia solidarietà e quella della comunità del Partito Democratico. Così come è inaccettabile che l’odio venga tollerato come strumento del confronto politico, perché impoverisce la democrazia e rende più facile trasformare l’avversario in un bersaglio. Pensare di condizionare con la paura chi esercita una responsabilità pubblica significa colpire la libertà del confronto democratico e le istituzioni che si rappresentano. Confidiamo nel lavoro delle autorità perché si faccia piena luce su questa vicenda. Stefano e Matteo sanno di poter contare sul nostro sostegno e sull’abbraccio di tutta la nostra comunità”. Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

"E' di pochi minuti fa la notizia di morte a Stefano Bonaccini e al sindaco di Bologna Lepore. A loro va tutta la nostra solidarietà: non esiste che nell'ambito anche di un confronto acceso si debba invece minacciare di morte chi non la pensa come noi. La forza delle idee si esprime attraverso le parole ma anche con il rispetto delle persone", è stato invece il commento del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Reggio Calabria.

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lettera minatoria condanna a morte stefano bonaccini matteo lepore minacce a bologna
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