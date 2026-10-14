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Bonanni (Inps): "Riforma decreto legislativo 62 cambia prospettiva sulla disabilità"

Al Welfair: "Attuazione in via sperimentale in 60 province e da gennaio 2027 estensione sul territorio nazionale"

Filippo Bonanni - (Foto Adnkronos)
Filippo Bonanni - (Foto Adnkronos)
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14 ottobre 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
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"Stiamo cercando di dare attuazione alla riforma del decreto legislativo 62 sulla disabilità, in via sperimentale in 60 province, per poi estenderla dal 1° gennaio a tutto il territorio nazionale. Si tratta di un vero e proprio cambiamento di paradigma che ribalta la prospettiva: la persona viene finalmente messa al centro. Non si tratta più soltanto di misurare lo stato di invalidità, ma di adottare un approccio biopsicosociale. La condizione di disabilità viene infatti valutata considerando anche il contesto in cui la persona vive e la sua relazione con il mondo esterno". Lo ha detto Filippo Bonanni, direttore centrale Salute e Prestazioni di disabilità, Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), intervenendo nel corso della prima giornata di lavori della VII edizione di Welfair, la fiera certificata internazionale dedicata alla sanità in Italia, in svolgimento da oggi al 16 ottobre a Roma.

L'Istituto sta attraversando "un periodo di grande trasformazione", e nel processo di attuazione della riforma del decreto legislativo 62 sulla disabilità "gioca un ruolo molto importante", spiega Bonanni. Una sfida in cui "non siamo soli. L'Inps sta ampliando la propria rete di relazioni, collaborando con una molteplicità di soggetti: enti pubblici e privati, associazioni del terzo settore, patronati e organizzazioni di categoria. Dobbiamo lavorare uniti - conclude - verso un'unica direzione: far stare meglio le persone".

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Welfair Decreto Legislativo 62 disabilità riforma sanitaria
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