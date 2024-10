Brand Journalism Festival: Cancellato (Fanpage.it) “Siamo in un momento di profondo cambiamento di tutto il mondo della comunicazione”

“Ci sono nuovi pubblici, nuove modalità di fruizione, nuovi media e anche nuove tecnologie. Pensiamo all'intelligenza artificiale che sta arrivando. In questo contesto, secondo me, ognuno nel proprio ruolo è necessario che si parli con l'altro e ogni occasione di confronto, tanto più se così qualificata e così importante, è un momento di arricchimento personale e professionale”. Così Francesco Cancellato, direttore Fanpage.it, spiega perché Fanpage ha scelto di supportare la prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication.