Bugarini: "Dare visibilità a difensore civico per promuoverlo fra i cittadini"

“E’ importante mettere in luce la figura del Difensore civico che appare in ombra. Bisogna dargli visibilità per fare in modo che venga riconosciuto dai cittadini come importante per il ruolo che svolge”. Lo ha detto Giulio Bugarini, assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo di Roma Capitale, in occasione del convegno “45 anni di difesa civica nel Lazio. Impegno, innovazione e futuro”, in corso a Roma.

Il ruolo del difensore civico è “delicato e fondamentale”, sottolinea, e “aiuta le istituzioni a svolgere nel rispetto delle norme e della legge la loro funzione di servizio ai cittadini. E’ una figura tutelare a cui dare risalto e da mettere in evidenza”.

Infine Bugarini conclude con una proposta da parte di Roma Capitale: “Propongo di organizzare dopo l’estate in Campidoglio un momento per mettere a fuoco gli aspetti fondamentali e di rilievo per dare giusta evidenza alla funzione” del difensore civico.