Bullismo: a Palazzo dell'Informazione gli Stati generali dell'Educazione e della Prevenzione

Più di 1 studente su 3 dichiara di aver subito atti di bullismo; oltre il 5% li subisce con frequenza elevata. Quasi 1 studente su 3 ha subìto episodi di cyberbullismo almeno una volta. È la fotografia scattata dall'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, l'ente del terzo settore che ha convocato a Palazzo dell'informazione a Roma, gli Stati generali dell'Educazione e della Prevenzione 2025 che ha visto riuniti i principali attori istituzionali e sociali, per discutere lo scenario attuale e presentare protocolli d'intesa che daranno il via a progetti strategici concreti.