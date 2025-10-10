circle x black
Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: "Diverse vittime" - Video

Le autorità locali: "Almeno 13 persone non rispondono all'appello"

Il luogo dell'esplosione in Tennessee
10 ottobre 2025 | 19.34
Redazione Adnkronos
Diverse persone sono rimaste uccise oggi, venerdì 10 ottobre, in una "devastante esplosione" avvenuta in una fabbrica militare di esplosivi in Tennessee. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l'esplosione è avvenuta questa mattina nell'impianto dell'Accurate Energetic Systems a McEwen, a un'ottantina di chilometri da Nashville.

Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha parlato di "alcuni" morti e diversi dispersi. Mentre il sindaco della contea di Hickman, Jim Bates, ha detto ad Abcnews che al momento almeno 13 persone non rispondono all'appello.

