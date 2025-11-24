circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Elezioni Regionali 2025: risultati di Campania, Puglia e Veneto in diretta

I risultati del voto in diretta

Schede regionali - (Fotogramma/Ipa)
Schede regionali - (Fotogramma/Ipa)
24 novembre 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Urne chiuse in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali 2025 che si sono svolte tra ieri e oggi, domenica 23 e lunedì 24 novembre. Dalle 15 di oggi, via allo spoglio in attesa dei risultati, mentre il quadro si delinea con exit poll e proiezioni sui duelli per la carica di governatore nelle 3 regioni.

In netto calo il dato dell'affluenza: secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni regionali campania elezioni regionali puglia elezioni regionali veneto elezioni regionali risultati diretta
Vedi anche
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza