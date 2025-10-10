Bullismo: Di Paola (Coni), "valori sport rendono migliori giovani e adulti"

"Lo sport trasmette valori molto importanti che aiutano ad avere dei giovani migliori, degli adulti ancora migliori e una società che funziona meglio". Lo ha detto Marco Di Paola, Vicepresidente del Coni-Comitato olimpico nazionale italiano e presidente Fise-Federazione italiana sport equestri, partecipando agli Stati generali dell'Educazione e della Prevenzione, 'Seminare valori oggi, proteggere il futuro', organizzati dall'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, a Palazzo dell'Informazione a Roma