Bullismo e Cyberbullismo a scuola, a Roma 50 ragazze e ragazzi dei licei spiegano i rischi ai più piccoli

Si è tenuto nell’Aula Magna del Liceo Terenzio Mamiani a Roma l’incontro conclusivo del progetto “La scuola del BenEssere. Ricerca-azione per la prevenzione della violenza tra pari”, organizzato dall’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Il progetto ha realizzato una serie di iniziative di ricerca e formazione che, in un quadro di continuità e condivisione con gli Istituti scolastici, le Istituzioni locali e le strutture sanitarie territoriali ha fornito a studenti delle scuole superiori gli strumenti per promuovere una cultura del rispetto, prevenendo la diffusione di fenomeni di violenza tra pari quali il bullismo ed il cyberbullismo. Il dato più innovativo del progetto è rappresentato dalla formula della peer education: 50 studenti dell’ultimo triennio delle superiori, dopo un apposito corso della durata di 5 giorni sono stati inviati nelle classi di IV e V elementare e delle tre medie inferiori per parlare agli alunni più piccoli dei problemi del bullismo e del cyberbullismo. In quattro Istituti Scolastici sono stati sensibilizzati su questi temi oltre 800 bambini e bambine della scuola primaria e 1000 ragazzi e ragazze della scuola secondaria.