circle x black
Cerca nel sito
 

Bullismo, Frassinetti: "Ruolo della scuola fondamentale, ma serve interconnessione virtuosa"

Ad aprire i lavori degli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione il direttore dell'Adnkronos Davide Desario, 'fenomeno sociale che ci riguarda tutti'

Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione
Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione
09 ottobre 2025 | 18.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quello che si discute oggi "è un argomento complicato, oltre che attualissimo. L'educazione e la prevenzione per quanto riguarda il benessere dei nostri ragazzi è uno degli obiettivi fondanti della progettazione a contrasto di quanto oggi riscontriamo: l'aumento dei fenomeni di disagio giovanile che si verificano sempre più precocemente. Parliamo di fragilità emotiva, disturbi depressivi, comportamenti alimentari, dipendenze, autolesionismo fino ad arrivare, in alcuni casi, anche al suicidio. Siamo consci che la scuola ha un ruolo fondamentale in tutto questo, ma essa senza la famiglia, senza l'aiuto di associazioni, da sola non può farcela. E' necessaria un'interconnessione virtuosa tra tutte le istituzioni, gli enti locali, le scuole e soprattutto riportare al centro l'alleanza scuola-famiglia". Così Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, intervenendo agli 'Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione’ sul bullismo, in corso al Palazzo dell'Informazione Adnkronos, a Roma.

Ad aprire i lavori il direttore dell'Adnkronos, Davide Desario. "E' un grande onore accogliere oggi istituzioni, rappresentanti della scuola, dello sport, della società civile per affrontare insieme una delle sfide più urgenti e delicate del paese reale: il bullismo. Che nelle sue molteplici forme mina la crescita e il futuro di migliaia di ragazze e di ragazzi. E' un fenomeno sociale che ci riguarda tutti. Oggi vogliamo ribadire che la prevenzione e il contrasto al bullismo sono possibili solo attraverso l'ascolto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bullismo educazione prevenzione scuola famiglia
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza