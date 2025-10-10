Bullismo: Gelmini, "serve pluralità di azioni per contrasto a disagio giovanile"

"Finalmente abbiamo una mappatura delle difficoltà, delle criticità, ma anche delle azioni e delle buone pratiche che in giro per lo stivale si stanno realizzando e si stanno mettendo a terra", per contrastare il disagio giovanile. "Serve un'alleanza tra la scuola e la famiglia, ma anche diffondere la consapevolezza dell'importanza dello sport, dello stare insieme, della socialità". Sono le parole Mariastella Gelmini, membro della 1° Commissione Permanente Senato Affari Costituzionali, agli Stati generali dell'Educazione e della Prevenzione, 'Seminare valori oggi, proteggere il futuro', organizzati a Palazzo dell'Informazione a Roma dall'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile.