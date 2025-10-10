Bullismo: Onorato (Roma Capitale), 'Lavoriamo per riportare lo sport a tutti'

"Lo sport è uno degli anticorpi più forti che la società ha per formare le nuove generazioni, ma purtroppo è diventato un lusso. Stiamo lavorando affinché lo sport sia davvero un diritto di tutti, con prezzi agevolati". Così Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi & Sport Comune di Roma Capitale, agli Stati generali dell'Educazione e della Prevenzione, intitolati 'Seminare valori oggi, proteggere il futuro' e organizzati a Palazzo dell'Informazione a Roma dall'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile.