Bullismo, Pieretti (Roma Capitale): "Pensiamo prima di parlare, parola più potente di arma"

"In questo periodo stiamo parlando molto con i ragazzi e devo dire che c'è una risposta che ci sta dando una morale: prima di parlare dobbiamo pensare, perché una parola molto spesso è molto più potente di un'arma”. Con queste dichiarazioni, Alessia Pieretti, campionessa del Mondo di Pentathlon & Delegata Città Metropolitana Roma Capitale, in occasione dell’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.

“I ragazzi devono esserne consapevoli e, soprattutto, devono capire se lo fanno volendo volutamente fare del male oppure se agiscono in modo inconsapevole, perché imitano quel determinato contesto - spiega Pieretti - Di conseguenza, è necessario fermarli, farli riflettere e far capire loro che la parola è un'arma”.

“La parola è una compagna di viaggio e di vita che ci deve far crescere e ci permette peraltro di ampliare le nostre conoscenze e di metterci vicino persone che quotidianamente ci aiutano a capire come superare i momenti difficili, le sconfitte e le difficoltà, perché la vita è questa”, conclude.