Bullismo: sen. Paganella, 'bello quando la politica si apre all'ascolto della società civile'

"Quando il Senato e noi politici ci apriamo all'ascolto della società civile" il risultato è sempre "una bella iniziativa". Sono emersi "tanti begli esempi di tenacia, di vita quotidiana, di persone che tentano di migliorare la società e di risolvere i problemi, soprattutto dei più piccoli. La prima cosa che dobbiamo fare è tornare a occuparci dei nostri ragazzi". Lo ha detto il senatore Andrea Paganella, promotore dell'evento 'Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale', svoltosi presso il Senato della Repubblica a Roma.