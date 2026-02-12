circle x black
Butta 20 lingotti d'oro del valore di 120 mila euro nel cassonetto dei rifiuti: il lieto fine

L'errore fatale poi la denuncia ai carabinieri che hanno recuperato il 'bottino'

Lingotti d'oro - Ipa
12 febbraio 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
Per distrazione un uomo di Torre Lapillo, località marina vicino Porto Cesareo, in provincia di Lecce, aveva gettato 20 lingotti d'oro in un cestino pubblico di rifiuti, ma, grazie all'intervento dei carabinieri di Lecce, sono stati recuperati e restituiti al proprietario.

Il cittadino distratto nei giorni scorsi si è presentato nella Stazione dell'Arma di Porto Cesareo dove ha denunciato lo smarrimento di un cofanetto contenente l’oro, per un valore complessivo di circa 120.000 euro. A seguito della denuncia, i militari hanno avviato gli accertamenti, ricostruendo gli spostamenti effettuati dall'uomo e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Dall’esame dei filmati è emerso che il cofanetto era stato conferito, per errore, insieme ai rifiuti domestici all’interno di un cestino pubblico in località Torre Lapillo. Grazie a ulteriori riscontri è stato ricostruito il successivo conferimento del materiale nell’impianto di smaltimento. Successivamente, con la collaborazione del personale dell'impianto, i militari hanno avviato una ricerca all’interno dell’area di conferimento dei rifiuti. Dopo diverse ore di setacciamento, i carabinieri sono riusciti a ritrovare il cofanetto che, sebbene danneggiato, conteneva ancora tutti i lingotti. L'Arma ha anche effettuato verifiche sulla provenienza e la titolarità del bene. Infine i lingotti sono stati restituiti.

