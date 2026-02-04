circle x black
Cacciatori uccisi nel bosco a Messina, c'è un indagato

Si tratta del quarto uomo presente quella mattina a cui sono state sequestrate le armi per essere analizzate. Presto potrebbero esserci altri indagati

Il luogo in cui sono stati uccisi i cacciatori
04 febbraio 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'è una prima svolta nell'inchiesta sul triplice omicidio di Montagnareale, in provincia di Messina, dove sono stati uccisi tre cacciatori: i fratelli Davis e Giuseppe Pino e l’ottantenne Antonio Gatani. La Procura di Patti ha iscritto un uomo nel registro degli indagati.

Chi è la persona indagata

Si tratta del quarto uomo presente quella mattina a cui ieri sono state sequestrate le armi per essere analizzate dal Ris e poter eseguire un confronto con i bossoli trovati nei corpi delle vittime.

Ma presto potrebbero esserci altri indagati. Si tratta di altri cacciatori a cui sono stati sequestrati i fucili regolarmente detenuti. Per nominare i propri consulenti durante le perizie balistiche, necessitano di un legale. Un "atto dovuto" come dicono a mezza voce da ambienti giudiziari.

