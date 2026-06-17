circle x black
Cerca nel sito
 

Calcio, Guidesi: "Nel riparto diritti tv serie C penalizzata"

Guido Guidesi - Foto ufficio stampa
Guido Guidesi - Foto ufficio stampa
17 giugno 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Nel consiglio dei ministri di ieri, é stato approvato un decreto urgente in materia sportiva.

CTA

Ci sono una serie di giuste norme che riguardano i grandi eventi e la loro organizzazione. Vi è anche una norma che riguarda la revisione della cosiddetta 'Legge Melandri', il riparto dei diritti televisivi nel calcio. Tra i beneficiari è stata aggiunta l’organizzazione del campionato di serie A femminile che vede la partecipazione delle stesse società di serie A maschile che già beneficiano del riparto. Ciò sarebbe positivo, visto anche l’entusiasmo che genera il calcio femminile, se fossero risorse aggiuntive ma essendo la 'torta' rimasta invariata qualcuno avrà meno risorse e dovrà totalmente cambiare la propria programmazione". Così Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia in un post su 'Linkedin'.

"Non si tratta di una rimodulazione delle stesse risorse che prima andavano solo alla serie A maschile in quanto la seria A otterrà maggiori risorse sommando maschile e femminile. Allora chi paga le conseguenze di questa scelta? Pare sia la Lega di serie C' che negli ultimi tempi si è data una miglior organizzazione, si sforza di rendere più trasparente il sistema e fa dell’identità territoriale un valore nella rappresentanza sportiva di città, valli e interi territori. E poi c’è la 'Riforma Zola', - continua Guidesi - l’unica proposta lungimirante che mette al centro la valorizzazione dei vivai investendo su formazione tecnica, educazione e impianti. I passi in avanti degli unici che hanno guardato a lungo termine attraverso la concretizzazione della 'Riforma Zola' saranno messi a rischio dal nuovo riparto dei diritti televisivi? Lo vedremo, intanto speriamo che il Parlamento corregga quello che per me è un errore affinché si sostenga il calcio femminile ma si sostenga fortemente chi ha deciso di investire sui giovani e territorio. Poi non ci si lamenti se non si va al mondiale!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
calcio femminile serie A maschile serie C Legge Melandri Riforma Zola
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza