circle x black
Cerca nel sito
 

Ecco Caronte, l'anticiclone africano 'traghetta' il caldo estremo: previsioni meteo

Che tempo farà fino a sabato 9 agosto. Quanto durerà l'ondata di calore sull'Italia?

Caldo estremo sull'Italia, le previsioni meteo di oggi - Afp
Caldo estremo sull'Italia, le previsioni meteo di oggi - Afp
07 agosto 2025 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuova, potente, ondata di calore in arrivo sull'Italia. E' l'effetto Caronte, l'anticiclone africano che 'traghetterà' sulla Penisola temperature infernali con picchi anche di 40° C all'ombra. E il caldo estremo stavolta durerà almeno per una decina di giorni. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, giovedì 7 agosto, e per i giorni a venire.

Temperature infernali e picchi di 40°C all'ombra, cosa dice l'esperto

Per Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il meteo ha preso la propria decisione: nel corso dei prossimi 10 giorni farà caldo, molto caldo.

E’ infatti in arrivo l’anticiclone africano Caronte con temperature ‘infernali’ fino a 40°C all’ombra su gran parte dell’Italia. Sono valori di caldo estremo, anche perché ormai siamo ad agosto e le giornate hanno iniziato ad accorciarsi: con il primo anticiclone Caronte della storia de iLMeteo (luglio 2012) si arrivò a malapena a toccare i 36-37°C; è facile calcolare un aumento frequente delle temperature estive di almeno 3-4°C in poco più di un decennio. Il clima è cambiato.

Il Caronte del 2025 porterà 40°C a Terni, 39°C a Firenze, 38°C anche a Roma. Negli stessi giorni, durante il primo picco del weekend, anche Milano ‘cuocerà’ con una massima di 36°C e una percepita di 40°C a causa dell’alta umidità.

L’anticiclone Caronte dovrebbe persistere, infernale ed incontrastato, almeno fino al 16-17 agosto con la bolla africana caratterizzata da minime sui 20-24°C e massime tra i 35 e i 40°C; nella settimana successiva non si esclude una fase temporalesca specie al Nord, ma per ora l’unica certezza è che Caronte ci traghetterà in un periodo di canicola rovente.

Non ci resta che sperare che Caronte attraversi velocemente di nuovo il fiume Acheronte e ci riporti verso un clima più mite nella terza decade di agosto.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 7. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: sole e caldo in deciso aumento.

Venerdì 8. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in deciso aumento.

Sabato 9. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento.

Tendenza: anticiclone africano su tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto con massime tra 35 e 40°C.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo estremo previsioni meteo oggi caldo record italia caldo da quando meteo oggi meteo domani
Vedi anche
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici
Neve di agosto in montagna, allo Stelvio fiocchi come batuffoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza