Caldo estremo, notti 'super tropicali': Italia in fiamme con Caronte, previsioni meteo

Che tempo farà fino a Ferragosto, le tendenze per la prossima settimana

Turista alle prese con il caldo a Milano - Fotogramma /Ipa
13 agosto 2025 | 09.04
Redazione Adnkronos
Italia in fiamme per Caronte, con caldo estremo e notti 'super tropicali' a disturbare il sonno. L'anticiclone africano ha infatti raggiunto tutta l’Europa meridionale, con un massimo di pressione e di caldo tra Francia e Centro-Nord della Penisola, un po’ come accadde nell’estate del 2003. Il risultato è il deciso aumento delle temperature che stiamo vivendo, con afa sopra la media e clima rovente che infrange ogni record. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, mercoledì 13 agosto, e per i giorni a venire.

Notti super tropicali e minime 'abominevoli', cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma alcune similitudini con l’Estate rovente del 2003: l’alta pressione è disposta nello stesso modo, dal Marocco fino alla Spagna, alla Francia e al Centro-Nord Italia. Si superano diffusamente i 40°C su queste nazioni con picchi specie in Francia anche di 12°C oltre la media e 44°C nel mese di agosto con nuovi record nazionali.

In Italia i record di caldo sono infranti in particolare durante la notte, con temperature minime che non scendono sotto i 30°C (!) : in meteorologia si chiamano ‘notti super tropicali’. In sintesi, quando la temperatura minima notturna è superiore a 20°C si parla di ‘notte tropicale’, quando la temperatura minima notturna è superiore ai 30°C abbiamo una ‘notte super tropicale’.

In Italia questo evento super tropicale è decisamente molto raro, si conta sulle dita di una mano in un’intera annata e spesso si presenta al Sud: con Caronte abbiamo avuto notti super tropicali anche in Liguria, addirittura con una minima ‘abominevole’ di 32,5°C ad Alassio.

La fase rovente dunque continua: avremo massime sui 39-40°C in Toscana, Umbria e Lazio fino a sabato, tra domenica e martedì è previsto un calo di 1-2 gradi, ma per la fine di Caronte dovremo aspettare la metà della prossima settimana.

Nel dettaglio, al momento, si prevede un crollo deciso delle temperature tra il 20 e il 21 agosto con il probabile arrivo di una ‘tempesta’ di vento, pioggia e grandine: dopo questo rapido transito, il sole dovrebbe tornare protagonista ma con temperature sopportabili.

Mai come questa volta, speriamo nell’arrivo di una tempesta: la canicola di Caronte, iniziata tra il 7 e l’8 agosto ha già infuocato il nostro Paese per quasi una settimana con una serie di 40°C eccezionali. Non è normale infatti registrare in Italia 4 giorni consecutivi sempre con 40°C, è quello che è accaduto per esempio in molte zone della Toscana e dell’Umbria, anche a Firenze e Terni. Roma ha, per ora, avuto ‘solo’ una febbre alta al più fino a 38-39°C, Milano ha registrato notti a 27°C e giornate afosissime a 37°C, come accade nelle città del Nordafrica. Non è più il clima italiano, soprattutto di notte siamo più caldi dell’Estate record del 2003.

Le previsioni nel dettaglio

Mercoledì 13. Al Nord: sole e caldo intenso; occasionali temporali di calore sui rilievi. Al Centro: sole e caldo; isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Al Sud: tanto sole e caldo.

Giovedì 14. Al Nord: sole e caldo africano; temporali più presenti sulle Alpi orientali. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali di calore in montagna. Al Sud: sole e caldo intenso; temporali su rilievi e zone vicine.

Venerdì 15. Al Nord: sole e caldo intenso; temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali in montagna. Al Sud: sole e caldo intenso, ma con frequenti temporali nel pomeriggio.

Tendenza: anticiclone africano almeno fino a martedì della prossima settimana.

