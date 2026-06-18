Tornano le 'notti super tropicali'. E la situazione non cambierà fino a fine mese

L’anticiclone africano Cerberus ha fatto il suo ingresso in Italia, portando un immediato e brusco aumento delle temperature di 3-4°C nei valori massimi. Tuttavia, il peggio deve ancora arrivare con il rischio di infrangere nuovi record storici dopo la precoce ondata di calore vissuta a fine maggio.

Non si tratta di un caso isolato. I dati del report European State of the Climate di Copernicus e dell'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) parlano chiaro: l'Europa si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. Questa anomalia climatica spingerà anche in Italia i termometri fino a 38-39°C entro il weekend, con la concreta possibilità di toccare la soglia critica dei 40°C all'ombra a Firenze nel corso della prossima settimana sottolinea iLMeteo.it. Oggi giovedì 18 giugno 5 città saranno in allerta arancione, domani venerdì 19 saliranno a 8.

A destare forte preoccupazione, però, non sono solo le massime diurne. Assisteremo all'affermazione delle cosiddette 'notti super tropicali': la prossima settimana in Pianura Padana si temono minime intorno ai 27-28°C. Città come Milano assumeranno tratti climatici simili a Bangkok, alternando giornate torride, con valori fino a 10°C oltre le medie del periodo, a nottate afose, umide e che non offriranno alcun sollievo termico al nostro corpo.

Ma quando finirà questa morsa di calore? Al momento, le mappe meteorologiche non indicano cambiamenti sostanziali fino alla fine del mese. Sebbene non si escluda la formazione di isolati temporali di calore, specialmente al Nord durante le ore pomeridiane, questi potrebbero rivelarsi un'arma a doppio taglio. L'acqua precipitata, evaporando rapidamente al suolo, farà impennare i tassi di umidità: potremmo ritrovarci con temperature assolute lievemente inferiori (magari 33°C invece di 38°C), ma con una temperatura percepita di gran lunga superiore e decisamente più opprimente.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 18 giugno - Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato.

Domani, venerdì 19 giugno - Al Nord: temporali al Nord-Ovest, variabile altrove. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato, caldo in aumento.

Sabato 20 giugno - Al Nord: sole e caldo ma con qualche temporale pomeridiano. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: soleggiato, caldo in ulteriore aumento.

Tendenza: alta pressione subtropicale Cerberus ad oltranza con massime fino a 39-40°C e notti tropicali e super tropicali; forte disagio fisiologico per il caldo e l’umidità.