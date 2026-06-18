circle x black
Cerca nel sito
 

Italia nella morsa del caldo con l'anticiclone Cerberus, temperature fino a 40 gradi: il meteo

Tornano le 'notti super tropicali'. E la situazione non cambierà fino a fine mese

Uomo in bicicletta - (Afp)
Uomo in bicicletta - (Afp)
18 giugno 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’anticiclone africano Cerberus ha fatto il suo ingresso in Italia, portando un immediato e brusco aumento delle temperature di 3-4°C nei valori massimi. Tuttavia, il peggio deve ancora arrivare con il rischio di infrangere nuovi record storici dopo la precoce ondata di calore vissuta a fine maggio.

CTA

Non si tratta di un caso isolato. I dati del report European State of the Climate di Copernicus e dell'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) parlano chiaro: l'Europa si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. Questa anomalia climatica spingerà anche in Italia i termometri fino a 38-39°C entro il weekend, con la concreta possibilità di toccare la soglia critica dei 40°C all'ombra a Firenze nel corso della prossima settimana sottolinea iLMeteo.it. Oggi giovedì 18 giugno 5 città saranno in allerta arancione, domani venerdì 19 saliranno a 8.

A destare forte preoccupazione, però, non sono solo le massime diurne. Assisteremo all'affermazione delle cosiddette 'notti super tropicali': la prossima settimana in Pianura Padana si temono minime intorno ai 27-28°C. Città come Milano assumeranno tratti climatici simili a Bangkok, alternando giornate torride, con valori fino a 10°C oltre le medie del periodo, a nottate afose, umide e che non offriranno alcun sollievo termico al nostro corpo.

Ma quando finirà questa morsa di calore? Al momento, le mappe meteorologiche non indicano cambiamenti sostanziali fino alla fine del mese. Sebbene non si escluda la formazione di isolati temporali di calore, specialmente al Nord durante le ore pomeridiane, questi potrebbero rivelarsi un'arma a doppio taglio. L'acqua precipitata, evaporando rapidamente al suolo, farà impennare i tassi di umidità: potremmo ritrovarci con temperature assolute lievemente inferiori (magari 33°C invece di 38°C), ma con una temperatura percepita di gran lunga superiore e decisamente più opprimente.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 18 giugno - Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato.

Domani, venerdì 19 giugno - Al Nord: temporali al Nord-Ovest, variabile altrove. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato, caldo in aumento.

Sabato 20 giugno - Al Nord: sole e caldo ma con qualche temporale pomeridiano. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: soleggiato, caldo in ulteriore aumento.

Tendenza: alta pressione subtropicale Cerberus ad oltranza con massime fino a 39-40°C e notti tropicali e super tropicali; forte disagio fisiologico per il caldo e l’umidità.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo italia eteo italia giugno caldo italia anticiclone cerberus milano bangkok meteo
Vedi anche
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza