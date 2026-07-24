circle x black
Cerca nel sito
 

Weekend senza allerta rossa caldo, oggi solo una città con bollino giallo

Da domani i capoluoghi con allerta di livello 1 saliranno a otto

Persone al parco - Fotogramma
Persone al parco - Fotogramma
25 luglio 2026 | 00.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Italia entra in un weekend di pausa dal grande caldo, senza allerte da Nord a Sud, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Se oggi sabato 25 luglio la Penisola è tutta in verde - con la sola eccezione di un bollino giallo - domani le temperature si alzeranno nuovamente e l'allerta di livello 1 contrassegnerà otto capoluoghi del Centro-Sud.

Italia (quasi) in verde

Oggi, sabato 25 luglio, l'unica eccezione al verde diffuso nei 27 capoluoghi monitorati dal bollettino è Cagliari, bollino giallo indice di pre-allerta (livello 1). Domani, domenica 26, i gialli saliranno invece a 8, concentrati al Centro-Sud: oltre a Cagliari, Bari, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia e Reggio Calabria.

Quanto durerà la tregua?

Ma quanto durerà la tregua? Purtroppo non a lungo, stando almeno a quanto affermano gli esperti de ilMeteo.it. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore sarebbe dietro l'angolo, pronta a colpire di nuovo a partire dalla prossima settimana, via via sempre più rovente e iniziando dal Nord. "Per capire fino a che numeri vertiginosi ci spingeremo, dovremo attendere l'esito di una vera e propria battaglia meteorologica: 'mare contro notte' - spiegano i meteorologi -. Ad agosto le notti iniziano fisiologicamente ad allungarsi, un fattore che dovrebbe limitare i picchi estremi diurni. Tuttavia, c'è un avversario temibile: il mare. Avendo accumulato calore per mesi, raggiungerà la sua temperatura massima e inizierà a rilasciarne enormi quantità, mantenendo i valori termici altissimi, specialmente lungo le coste".

Ed è così che "il risultato più probabile sarà questo: torneremo in fretta a soffrire notti tropicali da 27°C e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39°C in Pianura Padana, a Firenze, Roma e su buona parte del Sud".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bollettino caldo caldo record caldo bollettino oggi città allerta caldo bollettino oggi
Vedi anche
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza