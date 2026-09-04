circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo record e rientro a scuola, l'allarme degli studenti: "9 istituti su 10 senza climatizzazione, a rischio la nostra salute"

La Rete degli Studenti Medi del Lazio: "Solo nella Città Metropolitana di Roma Capitale servono interventi per circa 8mila aule"

Caldo record e rientro a scuola, l'allarme degli studenti:
04 settembre 2026 | 14.15
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

"A pochi giorni dal rientro a scuola, l’emergenza caldo non accenna a fermarsi. Negli ultimi 100 giorni, secondo worklimate, 77 sono stati caratterizzati da temperature estreme, mentre gli istituti scolastici continuano a non essere adeguati ad affrontare il caldo in sicurezza". A lanciare l'allarme è la Rete degli Studenti Medi del Lazio. Secondo l'indagine di Tuttoscuola, in Italia 9 scuole su 10 sono prive di condizionatori e nella Città Metropolitana di Roma Capitale servono interventi per circa 8mila aule, per una spesa di 25 milioni di euro nella sola provincia di Roma. "Valditara annuncia uno stanziamento di 20 milioni, un intervento insufficiente e tardivo - spiega Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio - Pensare di affrontare il problema a pochi giorni dall’inizio delle lezioni è inaccettabile, a pagarne le conseguenze non possono essere studenti e docenti".

Da anni il sindacato studentesco denuncia una situazione disastrosa delle strutture scolastiche nel Lazio. Ad oggi 9 scuole su 10 non sono a norma di sicurezza, una situazione che richiede un piano straordinario a partire dal Ministero. "Il caldo da record a settembre metterà a rischio la salute di chi studia - conclude Montori - Solleciteremo le provincie per dar vita ad un piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole. La Regione Lazio deve contribuire a rendere gli edifici scolastici spazi sicuri con uno stanziamento straordinario di fondi, perchè è anche da qui che passa il diritto allo studio".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scuole salute emergenza caldo ondata di caldo ritorno a scuola
Vedi anche
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"
Benedetta Rossi in lacrime nel primo video dopo l'adozione: "Siamo nel pieno del turbine delle emozioni"
Scontro con inviati Report, Sottile: "Volate battutacce, da me nessuna provocazione" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla seconda giornata - Videonews dalle nostre inviate
Report, Corsini: "Al lavoro per partire l'8 novembre, Piervincenzi resta alla conduzione" - Video
News to go
Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza