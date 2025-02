Camilla Sanvoisin, sui social il video della 25enne felice al concerto dei Coldplay

La mamma di Camilla Sanvoisin, la ragazza trovata morta a Roma per una probabile overdose, ha pubblicato oggi su Instagram un video in cui la figlia appare felice soltanto qualche mese fa. Era luglio e Camilla cantava, insieme ad una delle sue migliori amiche, sulle tribune dello stadio Olimpico 'Yellow', uno dei brani più noti dei Coldplay. La ragazza guarda l'obiettivo e canta: "La tua pelle. oh sì, la tua pelle e le tue ossa si sono trasformate in qualcosa di bellissimo. E lo sai, lo sai che ti amo tanto. Lo sai che ti amo tanto...".