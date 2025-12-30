circle x black
Cerca nel sito
 

Camionista ignora segnali, segue Gps e rimane bloccato nella neve: niente cenone di Natale

E' successo negli Stati Uniti

Camionista ignora segnali, segue Gps e rimane bloccato nella neve: niente cenone di Natale
30 dicembre 2025 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una storia di Natale, ma senza lieto fine, arriva dagli Stati Uniti. La notte del 24 dicembre, mentre si dirigeva al cenone della vigilia da trascorrere con la famiglia, un camionista è rimasto bloccato in strada sotto la neve nella contea di Sierra, in California. Media statunitensi riportano infatti che è stato necessario l'intervento della 'California Highway Patrol', la polizia locale, per assistere l'autista.

A rivelarlo è stato un agente intervenuto che ha descritto l'intervento in una "zona molto rurale della contea di Sierra per assistere un autista di un semirimorchio che aveva scelto di ignorare la segnaletica e seguire il suo Gps". A quanto pare infatti il camionista aveva deciso di ignorare un segnale di strada chiusa seguendo le indicazioni, errate, del suo navigatore, cadendo così in una vera e propria 'trappola'.

Gli agenti hanno poi rivelato che l'uomo è stato fortunato ad avere addosso vestiti caldi, così come cibo e acqua nel suo veicolo, che gli hanno permesso di scongiurare il peggio fino all'arrivo della polizia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
camionista bloccato neve camionista salta cena natale stati uniti
Vedi anche
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza