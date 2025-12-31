circle x black
Venezia, cadavere in un campo con colpo d'arma da fuoco alla testa

A notare il corpo a terra nella zona di Mira è stato un passante che ha, poi, chiamato i carabinieri

Zona delimitata dai carabinieri, repertorio (Fotogramma)
31 dicembre 2025 | 15.08
Redazione Adnkronos
Il cadavere di un giovane di circa 30 anni è stato trovato oggi, mercoledì 31 dicembre, in una zona in aperta campagna a Mira nel Veneziano. Sul corpo, non ancora identificato, una grossa ferita alla testa, che si pensa possa essere stata causata da un'arma da fuoco. A notare il corpo a terra è stato un passante, che ha poi avvisato i carabinieri.

Gli investigatori propendono per l'ipotesi dell'omicidio perché accanto al cadavere l'arma non è stata trovata. Si attende l'arrivo sul posto del medico legale.

