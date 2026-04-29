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Campania, a Capaccio-Paestum dall'1 al 3 maggio la fiera del gusto 'Cilento Tastes'

evento giunto alla quarta edizione, si tiene al Next di Capaccio-Paestum

Campania, a Capaccio-Paestum dall'1 al 3 maggio la fiera del gusto 'Cilento Tastes'
29 aprile 2026 | 08.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È tutto pronto per 'Cilento Tastes 2026', in programma dal 1 al 3 maggio: il venerdì start alle 18:00 fino alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24, presso il Next di Capaccio Paestum (Salerno). L’evento organizzato dall’associazione Cilentox100 ETS è giunto alla quarta edizione con un taglio più orientato al turismo e all’internazionalizzazione, grazie alla collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che quest’anno parteciperà con 12 buyer europei. Il programma completo di Cilento Taste 2026 è stato presentato a Serre presso il Palazzo Ducale, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio e ha riunito istituzioni, esperti e operatori del settore, offrendo un primo assaggio di un’iniziativa che si preannuncia di grande richiamo. Il programma presentato vede tante novità, tra queste, “Spazio Cultura Cilento” un’area nata per promuovere tutto il territorio, con il contributo della Regione Campania - assessorato agricoltura, che consente all’organizzazione di mettere gratuitamente a disposizione gli spazi per consorzi e comuni. I comuni partecipanti sono: Comune di Serre, Comune di Laureana Cilento, Grotte di Castelcivita, Comune di Gioi Cilento, Comune di Castel San Lorenzo, Comune di Capaccio Paestum, Comune Olevano sul Tusciano. E anche uno sguardo all’internazionalizzazione dedicato agli eroi del gusto, infatti è previsto momento btob domenica con buyer internazionali in collaborazione con l'ICE. Tra le novità: carezze di bufala; amaro d'ulivo, gin tonic del Cilento, patata del Cilento, babà con ricotta; riso di Paestum; provola del templare; mozzarella manupressum, formaggi caprini del Cilento, i prodotti a base di melograno, cannolo cilentano, ragù di cinghiale, pizza senza glutine; cremosi con latte di bufala, ciambotta e tante altre bontà del Cilento. Grande attenzione anche ad Arena Cilento, in collaborazione con Chef House Academy, il nuovo spazio dedicato ai cuochi contadini, agli artigiani della cucina tradizionale e alle mani esperte del territorio, con show cooking tutti i giorni dalle 14:30 alle 20:30 a cura della Chefhouse Academy di Vallo di Diano. Confermata anche Cantina Cilento, realizzata in collaborazione con Consorzio Vini Salerno, che offrirà un’esperienza di degustazione dei vini del territorio, sostenuta dal Presidente, Marco Serra. I media partner che raccontano l'evento sono Radio Punto Zero e Stile TV.

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