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Campi Flegrei, flash mob opposizione di centrodestra in consiglio regionale sotto Comune Pozzuoli

Campi Flegrei, flash mob opposizione di centrodestra in consiglio regionale sotto Comune Pozzuoli
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08 settembre 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flash mob a sorpresa da parte dell’opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania sotto il Comune di Pozzuoli per ribadire le proprie posizioni sui Campi Flegrei e chiedere alla Regione di assumersi le proprie responsabilità. “Fico è arroccato nel palazzo con vista sul Golfo, noi siamo qui a Pozzuoli fra la gente che soffre e per la gente. Non chiedere lo stato di emergenza per i Campi Flegrei è da irresponsabili, perché solo con questo strumento si possono spendere rapidamente e bene i 100 milioni di euro stanziati dal governo Meloni, contro il misero e singolo milione stanziato dalla Regione Campania", hanno dichiarato il capo dell’opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano, insieme ai capigruppo Massimo Pelliccia e Raffaele Maria Pisacane, con la consigliera Lea Romano.

"Solo con lo stato di emergenza - hanno sottolineato - si possono recuperare quegli immobili non pesantemente danneggiati, con procedure rapide e in deroga, e ottenere la sospensione dei mutui e del pagamento dei tributi”. Al flash mob erano presenti delegazioni di cittadini sfollati che hanno esibito cartelli con scritto: “Fico!! Sbrigati”, “4000 sfollati: per noi si chiama emergenza”.

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Campi Flegrei Regione Campania Stato di emergenza Governo Meloni
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