Camuncoli (Scuola Comics): "La collaborazione con Findus ha un grande valore perché sostiene i giovani talenti"

"Per noi della Scuola Internazionale di Comics il progetto sviluppato con Findus ha avuto un valore incredibile perché premia i giovani talenti. 30 tra i nostri studenti ed ex studenti hanno reinterpretato il Capitano, 5 sono stati i finalisti e Matteo Montanari, vincitore del contest, oggi presenta il suo primo fumetto, in un contesto prestigioso come Lucca Comics & Games. E questa è per noi una grandissima soddisfazione". Così Giuseppe Camuncoli, fumettista e Direttore Artistico della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia in occasione della presentazione del fumetto di Capitan Findus a Lucca Comics and Games.