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Cancro seno metastatico, Campana (IncontraDonna): "Serve percorso di cura dedicato"

La presidente della Fondazione rilancia l'impegno per un'assistenza che risponda ai bisogni dei pazienti e tuteli la qualità di vita, 'siamo al loro fianco tutto l'anno'

Antonella Campana - Adnkronos
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13 ottobre 2026 | 14.59
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

"Siamo sempre più impegnati a garantire supporto e accompagnamento nel percorso di cura alle donne con tumore al seno metastatico e anche agli uomini, seppure in una percentuale molto ridotta. Ci battiamo perché venga definito un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (Pdta) specifico per le persone con malattia metastatica. Questi pazienti non devono trovarsi ad affrontare un percorso a ostacoli, ma devono essere ascoltati e ricevere risposte a tutte le loro esigenze. La qualità di vita è fondamentale e deve essere garantita". Così Antonella Campana, presidente della Fondazione IncontraDonna, intervenuta alla terza edizione di Officina #Metastabile, progetto promosso dalla Fondazione a Roma, nella sede dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Campana ha poi sottolineato che il sostegno alle persone con tumore al seno metastatico non si limita alla giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla malattia. "Oggi celebriamo la Giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, ma noi siamo vicini alle pazienti e ai pazienti tutto l'anno. Possiamo quindi dire che l'Officina #Metastabile è sempre aperta. Ci auspichiamo che l'accesso alle terapie innovative sia equo e garantito a tutti i pazienti", ha concluso.

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tumori cancro seno metastatico incontradonna agenas
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