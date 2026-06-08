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Obbligo di lavare la pipì del cane in strada, Bassetti: "Dal punto di vista scientifico non serve a nulla"

Il post dell'infettivologo dopo che in diverse regioni ordinanze obbligano i proprietari dei cani a portare con sé una bottiglietta d’acqua per risciacquare

Cane in passeggiata - Fotogramma /Ipa
Cane in passeggiata - Fotogramma /Ipa
08 giugno 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'obbligo per i padroni di lavare dalla strada la pipì dei cani con l'acqua? Per l'infettivologo Matteo Bassetti "dal punto di vista scientifico non serve a nulla".

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"In molti comuni italiani - scrive Bassetti sui social - vi sono ordinanze che obbligano i proprietari dei cani a portare con sé una bottiglietta d’acqua per lavare la pipì che i nostri amici a quattro zampe fanno su strade e marciapiedi. La domanda che molti mi hanno rivolto è se serva veramente dal punto di vista igienico. Risciacquare la pipì del cane con la semplice acqua ha un basso valore igienico e disinfettante, poiché l’acqua non elimina germi o batteri. Per una vera azione igienica bisognerebbe usare acqua e aceto bianco (in diluiizione 1:1) che disinfetta naturalmente, rimuovendo gli odori forti e igienizzando superficie oppure usare detersivi enzimatici, che però sono vietati per l’utilizzo in strada. Insomma una delle tante leggi all’italiana, fatta con molta approssimazione scientifico-sanitaria", conclude l'infettivologo.

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obbligo di pulire con acqua bisogni cane matteo bassetti bassetti pipì cane
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