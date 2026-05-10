circle x black
Cerca nel sito
 

Carabinieri, Squadra Fedelissima a Race for the Cure con circa 1000 iscritti

Carabinieri, Squadra Fedelissima a Race for the Cure con circa 1000 iscritti
10 maggio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri rinnova il suo impegno al fianco della Fondazione Komen Italia partecipando alla Race for the Cure, una delle più grandi manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Poco prima della partenza, a testimoniare la vicinanza dell'Istituzione ai temi della salute e della prevenzione, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, insieme al Capo di Stato Maggiore, Andrea Taurelli Salimbeni, ha incontrato gli atleti e i militari della squadra "Fedelissima". Presente anche il Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, i vertici dell'Arma si sono uniti ai componenti del team per una foto simbolo, suggellando lo spirito di corpo e la solidarietà che caratterizzano l'impegno quotidiano dei Carabinieri non solo sul fronte della sicurezza, ma anche in quello del sociale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Race for the Cure tumori del seno
Vedi anche
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza