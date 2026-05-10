Carabinieri, Squadra Fedelissima a Race for the Cure con circa 1000 iscritti

Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri rinnova il suo impegno al fianco della Fondazione Komen Italia partecipando alla Race for the Cure, una delle più grandi manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Poco prima della partenza, a testimoniare la vicinanza dell'Istituzione ai temi della salute e della prevenzione, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, insieme al Capo di Stato Maggiore, Andrea Taurelli Salimbeni, ha incontrato gli atleti e i militari della squadra "Fedelissima". Presente anche il Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, i vertici dell'Arma si sono uniti ai componenti del team per una foto simbolo, suggellando lo spirito di corpo e la solidarietà che caratterizzano l'impegno quotidiano dei Carabinieri non solo sul fronte della sicurezza, ma anche in quello del sociale.