Carceri, a Rebibbia 200mila euro per riqualificare palestra e campo sportivo del braccio G8

Il lavori di riqualificazione degli spazi sportivi del braccio G8 dell'Istituto penitenziario di Rebibbia sono iniziati. Al Nuovo Complesso, diretto dalla dottoressa Teresa Mascolo, verrà restituita piena funzionalità e adeguate condizioni di sicurezza alla palestra interna e al campo sportivo. Circa 200mila euro di lavori che sono stati resi possibili grazie alla raccolta fondi a cui hanno partecipato il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e quattro enti di promozione sportiva tra cui ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane).