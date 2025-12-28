circle x black
Caricato da un cinghiale durante battuta di caccia, morto pensionato

La vittima è un 70enne del Frusinate. L'uomo si trovava con altri amici lungo la strada provinciale che collega Vallemaio a Sant’Andrea, in località Colle Cedro

Cinghiale - Fotogramma /Ipa
28 dicembre 2025 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un settantenne è morto durante una battuta di caccia, caricato da un cinghiale. E' accaduto nelle campagne di Vallemaio, nel Frusinate. L'uomo, ex operaio e falegname ormai in pensione, quando è avvenuta la tragedia si trovava con altri amici lungo la strada provinciale che collega il paese a Sant’Andrea, in località Colle Cedro.

L’aggressione, riportano i media locali, sarebbe avvenuta improvvisamente ed è stata particolarmente violenta. Rimasto gravemente ferito, il settantenne, dopo l'immediato arrivo del 118, è stato trasferito in ospedale dove è morto probabilmente a causa di una grave emorragia. Sul posto i carabinieri di Pontecorvo impegnati nel ricostruire la dinamica dell’incidente.

