Dal palco per la presentazione del Quarto Rapporto alla Città, il sindaco Roberto Gualtieri scambia una battuta con Carlo Verdone seduto in prima fila: "Stasera c’è qui con noi un grande attore e autore. Tra 10 giorni, per il suo compleanno, gli cederò la fascia da sindaco per un giorno. È un modo per dire quanto vogliamo bene tutti noi romani a Carlo Verdone. Però mi raccomando, Carlo, non ci asfaltare il Tevere: sto fiume ci serve". L’attore si è alzato e, tra gli applausi, ha alzato le mani verso il sindaco.