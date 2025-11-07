circle x black
Siparietto Gualtieri-Verdone: "Carlo, non ci asfaltare il Tevere... ci serve!" - Video

07 novembre 2025 | 20.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal palco per la presentazione del Quarto Rapporto alla Città, il sindaco Roberto Gualtieri scambia una battuta con Carlo Verdone seduto in prima fila: "Stasera c’è qui con noi un grande attore e autore. Tra 10 giorni, per il suo compleanno, gli cederò la fascia da sindaco per un giorno. È un modo per dire quanto vogliamo bene tutti noi romani a Carlo Verdone. Però mi raccomando, Carlo, non ci asfaltare il Tevere: sto fiume ci serve". L’attore si è alzato e, tra gli applausi, ha alzato le mani verso il sindaco.

Tag
roberto gualtieri roma carlo verdone verdone
