Casapound vs Vannacci, il Primato attacca: "No a culto della personalità"

"CasaPound non è nel perimetro del progetto vannacciano. E chi immaginava convergenze organiche dovrà prendere atto che i percorsi restano divergenti". Il Primato nazionale, sito di informazione 'sovranista' molto vicino a CasaPound, a due settimane dal voto in Toscana, mette in chiaro che non c'è nessuna vicinanza - né a livello nazionale, né a livello locale - tra Cpi e il generale, vicesegretario della Lega e coordinatore della campagna per le regionali del 12 e 13 ottobre.

"Da tempo - si legge nell'articolo firmato da Vincenzo Monti - CasaPound ha preso le distanze dal cosiddetto 'mondo vannacciano'". Il motivo, secondo il Primato, risiede anche nella gestione della campagna elettorale in Toscana: "Dalla selezione dei candidati calata dall’alto, percepita come lontana dalla militanza reale fino alla costruzione di cordate personali più simili ai vecchi schemi partitici che a una proposta innovativa". Il Primato fa poi notare che Vannacci "prova a strizzare l’occhio a certi simboli e a un immaginario identitario", ma sottolinea come "spirito di comunità, rischio personale e coerenza non possano essere surrogati da slogan o da un culto della personalità".

Tanto che, conclude, "in Toscana come altrove, il fossato si allarga tra chi prova a costruire strutture elettorali rapide e chi, invece, ha scelto da tempo la via più difficile e meno mediatica della presenza sul territorio".