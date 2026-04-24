Caso Garlasco, a breve informazione Pavia a pg Milano per eventuale revisione processo Stasi

Incontro ufficiale di quasi un'ora tra pg di Milano e procuratore di Pavia
Nelle prossime settimane la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, trasmetterà alla Procura generale di Milano un’informazione sulla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, che vede come unico indagato Andrea Sempio. La procura generale, guidata dalla pg Francesca Nanni, potrebbe a quel punto valutare se chiedere ulteriori atti, ai fini di un’eventuale revisione del processo di Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio.
La procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone si sono incontrati questa mattina. Al centro dell’incontro ufficiale, durato circa 45 minuti, la nuova indagine sull’omicidio di Garlasco, prossima alla chiusura.