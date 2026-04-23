circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Garlasco, spunta pista alternativa che coinvolge ancora Sempio: depositato esposto con audio su presunto depistaggio

Del materiale sonoro depositato oggi a Milano aveva parlato, in più occasioni, la criminologa Roberta Bruzzone

Andrea Sempio - Ipa
Andrea Sempio - Ipa
23 aprile 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una nuova pista sul caso Garlasco che vedrebbe coinvolto nell'omicidio di Chiara Poggi ancora Andrea Sempio e farebbe riferimento a pressioni sulle indagini e depistaggi. E' quella che spunta dall'esposto, con più audio allegati, depositato oggi, giovedì 23 aprile, alla Procura di Milano.

CTA

Del materiale sonoro aveva parlato, in più occasioni, la criminologa Roberta Bruzzone ospite in diverse trasmissioni tv dedicate al caso. Oggi lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalmente depositato all’attenzione della Procura generale di Milano "i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine" sul delitto del 13 agosto 2007.

"Il deposito è stato accompagnato da una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza". Gli audio fanno riferimento a conversazioni carpite quest'anno e si riferirebbero a una presunta pista alternativa che coinvolge più persone (tra cui Andrea Sempio, indagato con l'assassino Alberto Stasi per l'omicidio in concorso) e uno scenario alternativo rispetto alla verità giudiziaria. Da quanto trapela in alcune registrazioni, una persona farebbe riferimento a presunte pressioni esercitate nel tentativo di deviare le indagini.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio depistaggio inchiesta caso Garlasco
Vedi anche
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza