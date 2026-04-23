Omicidio nelle prime ore di oggi, giovedì 23 aprile, alle porte di Cagliari dove un 23enne è stato ucciso con un colpo di pistola al petto. Il delitto si è consumato a Monserrato e la vittima è un muratore che abitava a Villacidro, nel Medio Campidano. L'allarme è scattato in piena notte e l'intervento del 118 si è rivelato vano: i soccorritori hanno provato a lungo a rianimare il giovane, ma la ferità è stata fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia di Quartu Sant'Elena che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per scoprire l'autore dell'omicidio.