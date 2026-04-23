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Danimarca, scontro tra due treni a nord di Copenaghen: "Diversi feriti"

L'incidente tra Hillerød e Kagerup

Lo scontro tra treni in Danimarca - Afp
Lo scontro tra treni in Danimarca - Afp
23 aprile 2026 | 09.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente ferroviario oggi, giovedì 23 aprile, in Danimarca dove due treni si sono scontrati tra Hillerød e Kagerup, a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen provocando diversi feriti. Polizia e soccorritori hanno confermato un bilancio che parla di diversi feriti. I media locali riferiscono di una decina di feriti. Non ci sono notizie sulle loro condizioni.

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"E' avvenuto un grave incidente. C'è stata una collisione tra due treni", si legge in una nota della polizia locale. "Abbiamo ricevuto la segnalazione alle 6.30 - ha detto all'agenzia Afp il portavoce dei servizi di emergenza, Tim Simonsen - Si è trattato di uno scontro frontale e ci sono feriti fra i passeggeri". "Tutti i passeggeri sono stati evacuati" dai convogli, ha precisato.

I precedenti

In Danimarca, dove sono rari gli incidenti ferroviari, nel 2019 uno scontro con il coinvolgimento di un treno passeggeri ha provocato otto morti e 16 feriti. Nell'agosto dello scorso anno una persona è morta a causa dello scontro tra un treno e un mezzo agricolo.

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incidente ferroviario scontro tra treni feriti Danimarca Copenaghen
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