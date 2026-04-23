Grave incidente ferroviario oggi, giovedì 23 aprile, in Danimarca dove due treni si sono scontrati tra Hillerød e Kagerup, a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen provocando diversi feriti. Polizia e soccorritori hanno confermato un bilancio che parla di diversi feriti. I media locali riferiscono di una decina di feriti. Non ci sono notizie sulle loro condizioni.

"E' avvenuto un grave incidente. C'è stata una collisione tra due treni", si legge in una nota della polizia locale. "Abbiamo ricevuto la segnalazione alle 6.30 - ha detto all'agenzia Afp il portavoce dei servizi di emergenza, Tim Simonsen - Si è trattato di uno scontro frontale e ci sono feriti fra i passeggeri". "Tutti i passeggeri sono stati evacuati" dai convogli, ha precisato.

I precedenti

In Danimarca, dove sono rari gli incidenti ferroviari, nel 2019 uno scontro con il coinvolgimento di un treno passeggeri ha provocato otto morti e 16 feriti. Nell'agosto dello scorso anno una persona è morta a causa dello scontro tra un treno e un mezzo agricolo.