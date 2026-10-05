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Garlasco, gen. Luongo al Tg1: "In caso di responsabilità Ris risposta Arma sarà di assoluta fermezza"

"Carabinieri imparziali e fondamentali per accertamento della verità al di là di inutili manipolazioni"

Chiara Poggi - (Fotogramma/Ipa)
Chiara Poggi - (Fotogramma/Ipa)
05 ottobre 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'Arma dei carabinieri opera sempre nella massima trasparenza e nel rispetto della legge e della giustizia. Sul caso Garlasco però voglio essere chiaro: il Ris ha continuato a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico agli approfondimenti d'indagine richiesti dall'autorità giudiziaria, con cui c'è una totale e piena collaborazione. La scienza forense e l'Arma dei carabinieri restano strumenti imparziali e fondamentali per cercare la verità ben oltre il clamore mediatico e le inutili manipolazioni". Così il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, intervistato dal Tg1.

"Voglio rassicurare i cittadini che il Ris è un'eccellenza scientifica a livello internazionale e un punto di riferimento rigoroso. La fiducia dell'opinione pubblica - ha sottolineato Luongo - non si preserva nascondendo i dubbi né si misura sull'infallibilità dei singoli ma dimostrando ogni giorno professionalità, determinazione, capacità di autocritica e rigore più assoluto nell'applicazione dei protocolli scientifici".

E se dovessero emergere responsabilità penali del Ris "innanzi tutto abbiamo il dovere di ribadire di rispettare il dolore delle famiglie che sono state coinvolte in questa tragica vicenda. Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali del passato la risposta dell'Arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite dei singoli - ha chiarito - non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri né del valore del Ris. Ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede perché la tutela della legalità viene prima di ogni cosa".

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Garlasco Arma dei carabinieri Ris responsabilità penali
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