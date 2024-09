Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, la ragazza violentata uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018, massacro per cui è stato condannato il nigeriano Innocent Oseghale, torna a parlare e lo fa da Monica Setta a 'Storie di donne al bivio' nella puntata in onda mercoledì 2 ottobre alle 23 su Rai2. "Il caso non è chiuso. Altri assassini di mia figlia sono liberi e in circolazione", ha detto Verni aggiungendo: "Voglio incontrare presto Oseghale perché ho bisogno di guardarlo negli occhi e di sapere".

Da Roma, la 18enne era arrivata in una comunità a Macerata per superare i suoi problemi, legati alle patologie psichiatriche e, ma il 29 gennaio era scappata e aveva incontrato Oseghale. Per quel delitto, lui sta scontando l’ergastolo in carcere a Ferrara. “La perdita di mia figlia, causata da Oseghale e da altri ha lasciato una ferita incolmabile nella mia vita – ha spiegato Alessandra a Monica Setta – Le parole non possono descrivere il dolore e l’angoscia che provo ripensando a quello che ha subito Pamela da parte di quegli assassini".

L’ultima lettera del carnefice risale al 10 maggio 2023, giorno in cui Stefano (il padre di Pamela) è volato in cielo. "Hai sempre ribadito il tuo pentimento, chiedendo perdono. Perdono, parola difficile da pronunciare e ancor più da praticare, soprattutto di fronte a un crimine così disumano e demoniaco - ha aggiunto Verni rivolgendosi a Oseghale - Sento, però, che è arrivato il momento di affrontare questo dolore in modo costruttivo. Accetta questo regalo che, oggi, dal cielo ci donano. È una grande occasione, un’opportunità per entrambi”.

"Chiedo a Oseghale – dice ancora la mamma di Pamela – di incontrarlo in carcere, luogo protetto. Voglio guardarlo negli occhi e chiedere la verità. Voglio provare a cercare di capire perché e come è arrivato a compiere un atto così terribile. Se fosse successo a tua figlia cosa avresti fatto? Spero che da questo incontro possa emergere un barlume di umanità e di verità".

"Questo percorso è doloroso, ma credo fermamente in questo incontro. Non cerco vendetta ma verità, giustizia e pace. Non sarà facile né per me né per lui, ma, il mio fuoco interiore ora vuole costruire, non distruggere. Se è vero il suo pentimento, che approfitti della giustizia riparativa per richiedere un incontro con me", conclude la mamma di Pamela.