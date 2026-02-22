Cassa Galeno e Gvm Care insieme in un progetto per centro di formazione sulla Medicina Sportiva a Cortina d'Ampezzo

Si è svolto in occasione delle Olimpiadi di Cortina 2026 a Cortina D’Ampezzo un importante incontro organizzato da Cassa Galeno assieme ai vertici di Gvm Care & Research e LongLife Formula Spa. L’iniziativa ha visto la presenza di Francesco Riva responsabile delle relazioni esterne di Galeno e Consigliere Cnel, Ettore Sansavini Presidente di Gvm Group e di Lucia Magnani Amministratore di LongLife.

Il tema trattato è stato il riconoscimento dell’importanza della corretta attività fisica come principale modello di prevenzione di varie patologie. Il dottor Sansavini ha tracciato la filosofia della sua azienda che è stata quella di offrire un modello di cura innovativo a livello Italiano ed estero, la dottoressa Magnani ha spiegato il modello di vita Longlife che si basa su una corretta interpretazione dei modelli ossidativi, Francesco Riva ha messo al centro l’importanza di inserire a livello legislativo un disegno di legge sugli stili di vita proposto dal Cnel e dal suo presidente Renato Brunetta.

Il dottor Riva ha proposto al dottor Sansavini di istituire attraverso il suo gruppo un centro di formazione universitaria sulla Medicina Sportiva a Cortina presso le strutture Codivilla – Putti prendendo spunto dalla recente istituzione di un corso di Laurea in medicina e chirurgia con l’università Europea di Roma (Uer) attraverso il Gruppo Gvm. Questa proposta ha trovato una grande condivisione tra tutti i partecipanti tra cui medici sportivi di rilievo internazionale. Da questo nascerà un gruppo di lavoro dedicato a questo progetto e vedrà Cassa Galeno impegnata a livello Nazionale.