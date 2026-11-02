circle x black
Cerca nel sito
 

Catania, a 'Buio in sala' arriva Alessandria per il percorso Queer

Catania, a 'Buio in sala' arriva Alessandria per il percorso Queer
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 10.50
Elvira Terranova
LETTURA: 2 minuti

I giorni 13, 14 e 15 novembre la sala teatrale di Buio in Sala accoglie il lavoro drammaturgico di Simone Santagati diretto da Giuseppe Bisicchia: un confronto emotivo e viscerale tra un giovane regista e una drag queen, capaci di spogliarsi di ogni difesa per raccontare il dolore, il riscatto e la ricerca di un approdo comune.

Venerdì 13 e sabato 14 novembre alle ore 21 e domenica 15 novembre alle ore 18, il Teatro Bis – Buio in Sala in via G.B. De La Salle 12 a Catania ospita “Alessandria”, atteso appuntamento che arricchisce la proposta artistica promossa dal centro di formazione e produzione diretto da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi. Esistono crolli intimi che non fanno rumore, storie che restano sospese a un passo dal palcoscenico della vita senza trovare qualcuno pronto ad ascoltarle davvero. È su questo filo sottile dell'umano che si innesta la scrittura di Simone Santagati. Affidato all'interpretazione di Andrea Luvarà e Andrea Schillirò, lo scambio tra i due protagonisti si trasforma in una confessione senza filtri che mette in luce ciò che conta davvero: il valore della persona nella sua essenza più autentica, al di là di ogni abito, maschera o etichetta. Caduta ogni difesa, resta la nuda verità dei sentimenti, in un dialogo che invita a guardare oltre la superficie e a riconoscere la fragilità come la sola materia che ci rende davvero umani. "La visione artistica di Giuseppe Bisicchia rivendica un'arte che sia prima di tutto esperienza d'incontro, empatia e coraggio civile. La storia affronta due solitudini che provano a mettersi in ascolto l'una dell'altra, ponendo l'attenzione sul valore della relazione autentica e sulla dignità profonda di ogni individuo in un momento storico che spesso spinge all'isolamento o al giudizio affrettato".

"L'opera rappresenta una tessera fondamentale della sezione QUEER all'interno della rassegna SGUARDI, con cui la direzione artistica di Buio in Sala sceglie di accendere i rifrettori sulle identità, sui vissuti e su quelle esistenze che faticano a trovare ancora spazio nella narrazione quotidiana. Lo spettacolo "Alessandria", scritto da Simone Santagati e diretto da Giuseppe Bisicchia con Andrea Luvarà e Andrea Schillirò, è una produzione dell'Associazione Culturale Buio in Sala. Le repliche si terranno presso il Teatro Bis – Buio in Sala di via G.B. De La Salle 12 a Catania venerdì 13 e sabato 14 novembre alle ore 21 e domenica 15 novembre alle ore 18.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza