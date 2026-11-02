Catania, a 'Buio in sala' arriva Alessandria per il percorso Queer

I giorni 13, 14 e 15 novembre la sala teatrale di Buio in Sala accoglie il lavoro drammaturgico di Simone Santagati diretto da Giuseppe Bisicchia: un confronto emotivo e viscerale tra un giovane regista e una drag queen, capaci di spogliarsi di ogni difesa per raccontare il dolore, il riscatto e la ricerca di un approdo comune.

Venerdì 13 e sabato 14 novembre alle ore 21 e domenica 15 novembre alle ore 18, il Teatro Bis – Buio in Sala in via G.B. De La Salle 12 a Catania ospita “Alessandria”, atteso appuntamento che arricchisce la proposta artistica promossa dal centro di formazione e produzione diretto da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi. Esistono crolli intimi che non fanno rumore, storie che restano sospese a un passo dal palcoscenico della vita senza trovare qualcuno pronto ad ascoltarle davvero. È su questo filo sottile dell'umano che si innesta la scrittura di Simone Santagati. Affidato all'interpretazione di Andrea Luvarà e Andrea Schillirò, lo scambio tra i due protagonisti si trasforma in una confessione senza filtri che mette in luce ciò che conta davvero: il valore della persona nella sua essenza più autentica, al di là di ogni abito, maschera o etichetta. Caduta ogni difesa, resta la nuda verità dei sentimenti, in un dialogo che invita a guardare oltre la superficie e a riconoscere la fragilità come la sola materia che ci rende davvero umani. "La visione artistica di Giuseppe Bisicchia rivendica un'arte che sia prima di tutto esperienza d'incontro, empatia e coraggio civile. La storia affronta due solitudini che provano a mettersi in ascolto l'una dell'altra, ponendo l'attenzione sul valore della relazione autentica e sulla dignità profonda di ogni individuo in un momento storico che spesso spinge all'isolamento o al giudizio affrettato".

"L'opera rappresenta una tessera fondamentale della sezione QUEER all'interno della rassegna SGUARDI, con cui la direzione artistica di Buio in Sala sceglie di accendere i rifrettori sulle identità, sui vissuti e su quelle esistenze che faticano a trovare ancora spazio nella narrazione quotidiana. Lo spettacolo "Alessandria", scritto da Simone Santagati e diretto da Giuseppe Bisicchia con Andrea Luvarà e Andrea Schillirò, è una produzione dell'Associazione Culturale Buio in Sala. Le repliche si terranno presso il Teatro Bis – Buio in Sala di via G.B. De La Salle 12 a Catania venerdì 13 e sabato 14 novembre alle ore 21 e domenica 15 novembre alle ore 18.