Celebrata dall'Ambasciata d’Italia a Ulaanbaatar in Monglia la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

L’Ambasciata d’Italia a Ulaanbaatar ha celebrato l’XI edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, intitolata quest’anno “Cucina italiana patrimonio UNESCO: territori e filiere d’eccellenza”, con la valorizzazione delle tradizioni della Puglia.

Per portare i sapori autentici del nostro Paese a Ulaanbaatar, abbiamo ospitato dal 9 al 14 novembre due figure importanti della ristorazione pugliese, Maurizio Marcone e Stefano Paparella, del ristorante Babalu’ di Trani, che ha partecipato a vari format televisivi, aggiudicandosi il premio per il miglior piatto special. Domenica 8 novembre l’Executive Chef e lo Chef hanno svolto all’Horeca Food Expo di Ulaanbaatar un’esclusiva Masterclass, in collaborazione con la Camera di Commercio italiana e Casa Rinaldi, per illustrare la nostra gastronomia al pubblico mongolo, la qualita’ degli ingredienti, il rispetto dei prodotti locali e della stagionalita’, la sostenibilita’, e, soprattutto, la convivialita’ e il piacere di condividere il cibo come espressione di creatività e conoscenza.

Lo Chef ha curato un menù speciale presso il ristorante Khanburgedei, valorizzando i nostri territori come luoghi autentici della cucina italiana. Il ristorante e’ diventato per una settimana italiano, ospitando anche un evento speciale il 13 novembre per la comunita’ diplomatica, organizzato dall’Ambasciata italiana in Mongolia, in presenza di autorità locali. Un programma della TV mongola ha effettuato riprese sulle preparazioni degli chef italiani.

Nella stessa settimana, lo chef italiano, Michele Staurenghi, approdato da pochi giorni al ristorante “Il Fiore” di Ulaanbaatar, ha immaginato un menu speciale per celebrare la cucina italiana.

Infine, giovedi’ 12 novembre abbiamo condiviso la tradizione enogastronomica italiana con una degustazione di Prosecco “Bellenda” e un menu italiano concepito appositamente presso il ristorante Maison Rouge di Ulaanbaatar.