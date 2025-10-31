circle x black
Cesena, neonato abbandonato vicino ai cassonetti: interrogata la madre

Il piccolo è ricoverato all'ospedale Bufalini nel reparto di terapia intensiva neonatale. La donna era già seguita dai servizi sanitari

Ambulanza (Fotogramma)
31 ottobre 2025 | 11.10
Redazione Adnkronos
E' stata interrogata la madre del neonato abbandonato vicino ai cassonetti. Verso le 7 di ieri, i carabinieri della compagnia di Cesena e il personale del 118, dopo essere stati allertati telefonicamente sul numero unico di emergenza, inizialmente da parte di una donna residente a Calisese di Cesena, hanno raggiunto la casa della stessa donna, che aveva dichiarato di aver partorito in casa, nella notte, e di aver lasciato il neonato vicino a dei cassonetti non lontani dall’abitazione. Il bambino è stato subito trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena e ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale, mentre la madre in quello di ostetricia e ginecologia.

Le attività condotte dai carabinieri della Compagnia di Cesena con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Forlì hanno comportato accertamenti e rilievi tecnici nei luoghi dei fatti, con il sequestro di materiale probatorio sia nell’abitazione e nel luogo del rinvenimento del neonato che nell’ospedale dove la donna e il bimbo sono stati ricoverati e l’assunzione di informazioni per la ricostruzione degli eventi e l’accertamento di eventuali responsabilità.

Questa mattina, il sostituto procuratore della Repubblica di Forlì si è recato all’ospedale Cesena, insieme ai carabinieri delegati nell’attività, per l’interrogatorio della donna, una 31enne del luogo, già seguita dai servizi sanitari.

