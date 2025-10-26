circle x black
Chi era Omar Masia, ragazzo morto nell'incidente in Sardegna

Aveva solo 25 anni ed era originario di Calngianus. Tra i soccorritori ieri notte c'era il padre, vigile del fuoco

26 ottobre 2025 | 15.33
Redazione Adnkronos
Doveva essere una notte di festa e, invece, si è trasformata in tragedia. Omar Masia, 25enne di Calangianus, è morto nella notte tra sabato e domenica in un terribile incidente d'auto a Tempio di Pausania. La Bmw con a bordo lui e altri quattro amici è volata giù da un ponte nelle campagne vicino a L'Agnata, zona famosa perché ci viveva Fabrizio De André. I ragazzi stavano andando a una festa di laurea. Tra i vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente c’era anche il padre della vittima.

Il sindaco di Calangianus: "Era un ragazzo solare e pieno di vita"

Sul Facebook il post del sindaco di Calangianus. "Tragedia terribile nella notte - scrive su Facebook Fabio Albieri, primo cittadino di Calangianus -, sulla strada Baldu–L’Agnata, ha coinvolto cinque giovani. Purtroppo, uno di loro, Omar Masia, di soli 25 anni, ha perso la vita. Un ragazzo solare, pieno di vita, un grande lavoratore. La sua luce, che ha saputo illuminare chiunque lo conoscesse, si è spenta troppo presto. Come Comunità ci stringiamo con affetto e dolore alla mamma Manuela, al papà Massimiliano, ai familiari e agli amici. Non ci sono parole davanti a una perdita così grande".

